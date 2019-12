Meghan i Harry stracą królewskie tytuły?! Mieszkańcy Sussex napisali szokującą petycję

Mieszkańcy hrabstwa Sussex nie chcą, aby Meghan i Harry nosili swoje królewskie tytuły księcia i księżnej Sussex, które zostały im nadane w dniu ich ślubu. Sprawa podzieliła hrabstwo i to do tego stopnia, że powstała nawet petycja od części mieszkańców, która ma być poddana głosowaniu na radzie miejskiej.

To pierwsza taka sytuacja i spory problem dla rodziny królewskiej. Czy to możliwe, że Meghan i Harry stracą swoje tytuły? Kto może im je odebrać?

Dlaczego chcą odebrać tytuły Meghan i Harry'emu?

Każda książęca para w dniu ślubu dostaje od królowej tytuły. To tradycja w rodzinie królewskiej. Kate i William w dniu ślubu zostali księżną i księciem Cambrige, a Meghan i Harry otrzymali tytuł księżnej i księcia Sussex. Do niedawna dla nikogo nie było to problemem, ale teraz część mieszkańców hrabstwa Sussex sprzeciwia się takiemu tytułowaniu Meghan i Harry’ego. Na petycji udało się zebrać prawie 4 tys. podpisów, co oznacza, że rada musi rozpatrzeć ten wniosek. Jak mieszkańcy uzasadnili swoje żądanie?

My, niżej podpisana Rada Brighton & Hove, chcemy odrzucić użycie tytułów„ Książę Sussex” i „Księżna Sussex ” przez osoby Henry („ Harry ”) Windsor i Rachel Meghan Markle jako moralnie złe dla zachodniego hrabstwa Susex i stanowiące antydemokratyczny symbol opresji społeczeństwa przez elity – piszą wprost mieszkańcy w petycji.

Mieszkańcy uważają, że przez takie tytułowanie czują się uciskani przez elitę Wielkiej Brytanii. Brytyjskie tabloidy piszą o tym, że tego typu petycje nie mają szans na przegłosowanie ponieważ ten tytuł wnukowi i jego żonie nadała królowa Elżbieta II i tylko ona może go odebrać.

East News

Meghan i Harry są aż tak nielubiani?