Początek 2026 roku nie jest najłatwiejszym okresem dla brytyjskiej monarchii. Po tym jak Departament Sprawiedliwości USA udostępnił miliony akt dot. sprawy Jeffreya Epsteina, w których przewijały się nazwiska m.in. zhańbionego i pozbawionego już tytułów księcia Andrzeja, teraz światło dzienne ujrzały inne sekrety royalsów. Wszystko przez głośną publikację autorstwa Russella Myersa, skupiającą się na ostatnich głośnych wydarzeniach, które niewątpliwie odbiły się na brytyjskiej monarchii i których pokłosie jej członkowie odczują już niebawem.

Diagnoza księżnej Kate wstrząsnęła cały świat. Na światło dzienne wychodzą jej kulisy

W marcu 2024 roku księżna Kate usłyszała diagnozę nowotworu po operacji jamy brzusznej przeprowadzonej w styczniu tego samego roku. Wiadomość ta została podana do publicznej wiadomości 22 marca 2024 roku i wstrząsnęła nie tylko rodziną królewską, ale i opinią publiczną. W książce "William and Catherine: The Intimate Inside Story" autor Russell Myers opisuje, jak książę William przyjął tę wiadomość. Jeden z przyjaciół następcy tronu przyznał, że dla Williama był to cios porównywalny do "potrącenia przez autobus", nagły, brutalny i dezorientujący.

Diagnoza Kate była dla niego jak potrącenie przez autobus, nagłe, brutalne, całkowicie dezorientujące. W jednej chwili ich życie toczyło się normalnie, a w następnej wszystko się zmieniło. Ona jest jego całym światem, a kiedy usłyszał diagnozę, poczuł się, jakby ziemia pod nim zniknęła. To był olbrzymi ból serca, strach i bezradność jednocześnie - wspomina autor na łamach biografii.

Tajemnice pałacu: śledztwo, wyciek dokumentacji i presja mediów

W tym samym czasie media na całym świecie żyły doniesieniami o śledztwie, jakie wszczęto w związku z próbą uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej księżnej Kate. Zainteresowanie opinii publicznej nie słabło, a rodzina królewska zmuszona była mierzyć się z nieustającą presją i narastającymi pytaniami. Mimo tego Kate i William, według relacji bliskich, zachowali zimną krew i skoncentrowali się na ochronie dzieci przed medialną burzą oraz na powrocie księżnej do zdrowia.

Oboje bardzo dbali o to, by chronić dzieci. To, w jaki sposób William znosił to wszystko, zapewniając dzieciom rozrywki i zajęcia, zachowując przy tym nieustanny optymizm, nawet gdy dźwigał na barkach ciężar całego świata, pozwalając jej skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia, jest czymś, za co Catherine będzie mu dozgonnie wdzięczna - opowiedziała przyjaciółka księżnej.

Pierwszymi osobami, które poznały dramatyczną prawdę, były dzieci Kate i Williama oraz najbliżsi członkowie rodziny. Małżeństwo podjęło decyzję, by w sposób spokojny i wyważony wyjaśnić dzieciom, dlaczego ich mama przez dłuższy czas była nieobecna w domu i dlaczego potrzebuje odpoczynku po powrocie. Najstarszy syn miał wtedy 10 lat, a najmłodszy zaledwie 5. Kate i William starali się stworzyć poczucie bezpieczeństwa, zachowując w codzienności optymizm i jak największą normalność. W trakcie hospitalizacji Kate regularnie kontaktowała się z dziećmi za pośrednictwem wideorozmów, pytała o ich szkolne obowiązki i codzienne sprawy domowe.

Napięcia między Williamem, Karolem III i księciem Andrzejem

W książce Russella Myersa szczegółowo opisano również narastające napięcia między Williamem a królem Karolem III w sprawie księcia Andrzeja. Po kontrowersyjnym wywiadzie Andrzeja w 2019 roku William miał naciskać na natychmiastowe odsunięcie stryja od publicznych obowiązków, obawiając się szkód dla wizerunku monarchii.

Kolejne spięcie nastąpiło w 2023 roku, gdy król Karol zaprosił księcia Andrzeja i Sarah Ferguson na rodzinne święta do Sandringham. William był przekonany, że taka decyzja osłabia autorytet i obraz rodziny królewskiej, jednak ostatecznie decyzję podejmował monarcha. Jak już wiemy liczne skandale i ujawnienie nowych doniesień ws. Jeffreya Epsteina doprowadziło do tego, że w październiku 2025 roku książę Andzrej został pozbawionych tytułów i dworskich przywilejów.

Narastający dystans i konflikty z Harrym i Meghan

Myers powraca również do trudnych relacji między Williamem, Harrym, Kate i Meghan. Początkowo William cieszył się szczęściem brata, ale z czasem nabrał obaw wobec tempa rozwoju jego związku z Meghan Markle. Według autora książki, William ostrzegał Harry'ego przed pochopnym podejmowaniem decyzji i przewidywał możliwe konflikty. Między parami narastały różnice dotyczące stylu pracy i funkcjonowania w monarchii. Przełomowym momentem miało być wydanie przez Harry’ego oświadczenia w obronie Meghan, bez wcześniejszej konsultacji z rodziną. Ten ruch uznano za złamanie niepisanych reguł pałacu i pogłębił dystans pomiędzy braćmi.

Publikacja "William and Catherine: The Intimate Inside Story" już w przedsprzedaży stała się bestsellerem, zajmując pierwsze miejsce w kategorii biografii rodzinnych na Amazon. Premiera książki planowana jest na 2026 rok. Nowa biografia rzuca światło na skomplikowane mechanizmy działania rodziny królewskiej, ujawniając nie tylko dramaty zdrowotne, ale również rodzinne napięcia i walkę o przetrwanie monarchii w trudnych czasach.

