Fani księżnej Kate i księcia Williama są już przyzwyczajeni do tego, że para celebruje niemal każde święto. Często wykorzystują okazje, by promować kampanie społeczne. Następca brytyjskiego tronu i jego ukochana opublikowali znaczącą fotografię również 14 lutego. Walentynkowy przekaz prosto od royalsów może tym razem zaskoczyć.

Księżna Kate i książę William opublikowali czarno-białe zdjęcie. Tak świętują walentynki

Z okazji walentynek księżna Kate i książę Williams za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowali czarno-białą fotografię. Autorem zdjęcia jest Josh Sinner. Na zdjęciu widzimy parę książęcą, siedzącą na tle malowniczej scenerii. Sesja z uśmiechniętymi następcą tronu oraz jego żoną została wykonana w plenerze. Nie zapomnieli też o życzeniach.

Szczęśliwych walentynek! czytamy we wpisie.

Księżna Kate i książę William zwrócili się do fanów w walentynki. Za nimi trudny czas

Warto przypomnieć, że w poprzednie walentynki księżna Kate i książę William opublikowali osobisty wpis, w którym wspomnieli trudne doświadczenia związane z chorobą Kate. Para książęca przyznała, że przeżyła „najtrudniejszy rok” po tym, jak u przyszłej królowej zdiagnozowano raka.

Jedna z najbardziej szanowanych par w brytyjskiej rodzinie królewskiej usunęła się z mediów na pewien czas. Po miesiącu jednak książę William musiał wrócić do pełnienia obowiązków, podczas gdy jego żona przechodziła leczenie w swojej posiadłości pod Londynem. Wcześniej o chorobie nowotworowej poinformował król Karol III. Większość obowiązków spoczęło na barkach jego syna, księcia Williama. Niedawno, na początku lutego księżna Kate otwarcie poruszyła temat raka.

Dziś na szczęście księżna Kate jest zdrowa i z optymizmem patrzy w przyszłość. Zaczęła angażować się w akcje społeczne wspierające osoby walczące z rakiem. Niewykluczone jednak, że brytyjska monarchia stoi u progu wielkich zmian. Mówi się, że król Karol III jest coraz słabszy, a nowotwór znacznie osłabił jego organizm. Podobno William jest dyskretnie przygotowywany do przejęcia władzy po ojcu.

