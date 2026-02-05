Księżna Kate pierwszy raz tak szczerze o walce z rakiem. Poruszające wyznanie
Księżna Kate zdecydowała się na wstrząsające wyznanie! W emocjonalnym nagraniu wyznała, co przeżywała podczas walki z nowotworem. "Są chwile strachu i wyczerpania" – mówiła. Słowa przyszłej królowej poruszyły miliony ludzi.
4 lutego 2026 roku księżna Kate opublikowała poruszające nagranie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. W emocjonalnym wystąpieniu 44-letnia żona księcia Williama zdecydowała się podzielić swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z chorobą nowotworową.
Poruszające słowa księżnej Kate o walce z rakiem
W nagraniu, udostępnionym na oficjalnych kanałach społecznościowych księcia i księżnej Walii, Kate Middleton powiedziała:
W Światowy Dzień Walki z Rakiem moje myśli są z każdym, kto zmaga się z diagnozą nowotworu, przechodzi leczenie lub próbuje odnaleźć drogę do zdrowia. Rak dotyka tak wielu istnień – nie tylko pacjentów, ale także ich rodzin, przyjaciół i opiekunów, którzy idą z nimi ramię w ramię
Walka z rakiem księżnej Kate rozpoczęła się dwa lata temu. Obecnie znajduje się w remisji, jednak nie ukrywa, że leczenie oraz droga do zdrowia były pełne emocjonalnych i fizycznych wyzwań.
Jak wyglądała walka Kate z chorobą nowotworową?
Księżna Walii przyznała, że walka z nowotworem była niezwykle trudna. Jak zaznaczyła:
Jak wie każdy, kto doświadczył tej podróży, nie jest ona liniowa. Są chwile strachu i wyczerpania, ale są też chwile siły, życzliwości i głębokiej więzi. Dzisiaj przypominamy sobie, jak ważna jest troska, zrozumienie i nadzieja. Proszę, wiedz, że nie jesteś sam
Słowa księżnej Kate odbiły się szerokim echem w internecie. Internauci nie kryli wzruszenia i wsparcia. "To piękna wiadomość", "Twoja siła mnie inspiruje, serce mnie zadziwia, a dusza jest naprawdę piękna. Jesteś niezwykła", "Cóż za wzruszające przesłanie", "Nasza przyszła królowa" – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem księżnej w mediach społecznościowych.
Dla wielu osób, zarówno tych zmagających się z chorobą, jak i ich bliskich, wyznanie Kate Middleton stało się symbolem nadziei i solidarności. Jej szczerość i gotowość do dzielenia się własnym doświadczeniem zyskały ogromny szacunek.
