4 lutego 2026 roku księżna Kate opublikowała poruszające nagranie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. W emocjonalnym wystąpieniu 44-letnia żona księcia Williama zdecydowała się podzielić swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z chorobą nowotworową.

Poruszające słowa księżnej Kate o walce z rakiem

W nagraniu, udostępnionym na oficjalnych kanałach społecznościowych księcia i księżnej Walii, Kate Middleton powiedziała:

W Światowy Dzień Walki z Rakiem moje myśli są z każdym, kto zmaga się z diagnozą nowotworu, przechodzi leczenie lub próbuje odnaleźć drogę do zdrowia. Rak dotyka tak wielu istnień – nie tylko pacjentów, ale także ich rodzin, przyjaciół i opiekunów, którzy idą z nimi ramię w ramię

Walka z rakiem księżnej Kate rozpoczęła się dwa lata temu. Obecnie znajduje się w remisji, jednak nie ukrywa, że leczenie oraz droga do zdrowia były pełne emocjonalnych i fizycznych wyzwań.

Jak wyglądała walka Kate z chorobą nowotworową?

Księżna Walii przyznała, że walka z nowotworem była niezwykle trudna. Jak zaznaczyła:

Jak wie każdy, kto doświadczył tej podróży, nie jest ona liniowa. Są chwile strachu i wyczerpania, ale są też chwile siły, życzliwości i głębokiej więzi. Dzisiaj przypominamy sobie, jak ważna jest troska, zrozumienie i nadzieja. Proszę, wiedz, że nie jesteś sam

Słowa księżnej Kate odbiły się szerokim echem w internecie. Internauci nie kryli wzruszenia i wsparcia. "To piękna wiadomość", "Twoja siła mnie inspiruje, serce mnie zadziwia, a dusza jest naprawdę piękna. Jesteś niezwykła", "Cóż za wzruszające przesłanie", "Nasza przyszła królowa" – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem księżnej w mediach społecznościowych.

Dla wielu osób, zarówno tych zmagających się z chorobą, jak i ich bliskich, wyznanie Kate Middleton stało się symbolem nadziei i solidarności. Jej szczerość i gotowość do dzielenia się własnym doświadczeniem zyskały ogromny szacunek.

