Podczas urodzin królowej Elżbiety II księżna Kate tryskała humorem. Cały czas uśmiechała się, żartowała, machała do zebranej publiczności. A to wszystko w towarzystwie... Meghan Markle, księcia Harry'ego i Camilli! Zanim dotarła na karocę, na miejsce wydarzenia (Plac Defilad w Londynie) dojechała samochodem z mężem, księciem Williamem. Wtedy nie było jej do śmiechu, a wręcz przeciwnie - miała bardzo poważną minę. Czy te zdjęcia potwierdzają, że kryzys między nimi trwa? Zobaczcie sami.

