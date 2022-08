Księżna Kate i książę William chcieli złożyć życzenia urodzinowe Meghan Markle. Wpis wywołał dyskusję!

Od dłuższego już czasu świat żyje zaogniającym się konfliktem księżnej Kate i Meghan Markle . Według medialnych doniesień, obie księżne nie znoszą się, a Meghan wiele razy doprowadziła wrażliwą Kate do łez! Co więcej, to właśnie przez konflikt i wzajemną nienawiść Meghan Markle i książę Harry musieli wyprowadzić się do Frogmore Cottage , żeby być jak najdalej od księżnej Kate i księcia Williama . Teraz jednak wyszło na jaw, o co naprawdę chodzi w rzekomym konflikcie! Księżna Kate i Meghan Markle nie są pokłócone? Jak się okazuje, informacje o konflikcie między księżną Kate a Meghan Markle nie mają nic wspólnego z prawdą! Nick Bullen, który od 20 lat tworzy programy o brytyjskiej rodzinie królewskiej, a od 8 lat współpracuje z księciem Karolem, wyznał jak sprawa wygląda w rzeczywistości. Mężczyzna wyjawił właśnie, że księżna Kate i Meghan tak naprawdę bardzo się lubią, a konflikt dotyczy... księcia Williama i księcia Harry'ego! Choć ciężko w to uwierzyć, to właśnie bracia są tak bardzo ze sobą skłóceni, że nie chcą ze sobą współpracować i żyć obok siebie! Ludzie nie chcą myśleć o kłótni między nimi. Wydaje się, że dwaj bracia, którzy wcześnie stracili matkę, są bardzo blisko. Konflikt między księżnymi jest o wiele bardziej atrakcyjny dla mediów. (…) Książę Karol i królowa Elżbieta ciężko pracują, aby Harry i William znów się dogadywali - wyznał Nick Bullen. Spodziewaliście się tego? Księżna Kate i Meghan Markle tak naprawdę bardzo się lubią! Konflikt dotyczy księcia Williama i księcia Harry'ego, choć trudno w to uwierzyć! Zobacz także: Księżna Meghan w żałobnej stylizacji spełniła prośbę królowej Elżbiety! Co się stało?