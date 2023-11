1 z 5

Księżna Kate nie zwalnia tempa! Mimo zaawansowanej ciąży i zbliżającego się porodu (księżna urodzi trzecie dziecko w kwietniu), Kate cały czas wypełnia swoje obowiązki i ani myśli udać się na urlop macierzyński! We wtorek, 17 stycznia, księżna Kate pojawiła się aż na dwóch spotkaniach. Kate była obecna w Great Ormond Street Hospital na otwarciu Dziecięcego Centrum Medycznego oraz odwiedziła szkółkę tenisową dla dzieci na Wimbledonie. Nie da się ukryć, że takie spotkania muszą być dla Kate wyczerpujące! Pozowanie do zdjęć, uśmiechanie się, rozdawanie autografów, rozmowy z wieloma ludźmi to nie bułka z masłem! Do tego księżna musi prezentować się nienagannie, a jej stylizacje zawsze muszą pasować do okazji. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak wyglądała podczas dwóch spotkań jednego dnia.



