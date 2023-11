Choć ślub księcia Karola i księżnej Diany oglądał miliard ludzi i wydawało się, że ich małżeństwo będzie szczęśliwe, Karol i Diana tak naprawdę nigdy się nie kochali i lata spędzone w związku małżeńskim były dla nich koszmarem. Był tylko jeden okres w ich małżeństwie, który był szczęśliwy - tuż przed narodzinami księcia Harry'ego! Dlaczego wtedy zaczęło im się tak dobrze układać?

W książce "Harry. Biografia" autorstwa Nicholl Katie czytamy, że tuż przed narodzinami drugiego syna między małżonkami nastąpiło chwilowe ocieplenie stosunków.

Zresztą sama Diana w wywiadach mówiła, że to był najlepszy okres ich małżeństwa.

Zobacz: Księżna Diana wyszeptała TO do ucha Williama, gdy szedł do szkoły. To trudne wspomnienie...

Choć jej i Karolowi układało się dobrze, księżna miała przed mężem tajemnice. Chodziło o płeć ich drugiego dziecka. Karol, który miał już syna Williama, marzył o córce. Diana jednak dowiedziała się, że nie urodzi córki, ale do końcu utrzymywała to przed mężem w tajemnicy. Gdy Harry przyszedł na świat, Karol był bardzo rozczarowany.

Ich relacje ochłodziły się wkrótce po narodzinach drugiego syna. Karol miał powiedzieć na osobności: „Ach, to chłopak, do tego rudy”. To, że kilka godzin po przywiezieniu żony i synka do pałacu Kensington odjechał swoim astonem martinem, aby zagrać w polo w Windsor Great Parku, wzmogło rozgoryczenie Diany. „Coś we mnie umarło”, wyznała później. Wkrótce stało się jasne, że przyjście na świat Harry’ego nic między nimi nie zmieni - czytamy w biografii księcia.