2 z 5

Księżna Diana miała zaledwie 20 lat, gdy wyszła za mąż za księcia Karola. Już rok wcześniej stała się osobą publiczną, gdy typowano ją jako kandydatkę na żonę księcia. Lady Di nie była jednak szczęśliwa w małżeństwie. Nie jest tajemnicą, że związek księżnej Diany i księcia Karola był bardzo toksyczny. Lady Di podejrzewała, że mąż wciąż kocha swoją przyjaciółkę Camillę Parker Bowles. Szokujące wyznania księżnej zostały ostatnio ujawnione w taśmach. Przeczytaj więcej: Książę Karol wymykał się do toalety, by dzwonić do kochanki. „Taśmy Diany” wstrząsnęły Brytyjczykami!