Gdy książę Karol poznał Camillę miał zaledwie 23 lata. Para ponoć świetnie się ze sobą dogadywała. Syn Elżbiety II uwielbiał jej śmiech, nie mógł obejść się bez jej zdania. Camilla marzyła jednak o ślubie, na który Karol nie był gotowy. Zakochani rozstali się, jednak nigdy o sobie nie zapomnieli.

Chwilę później Camilla wyszła za mąż za Andrewa Henry'ego Bowlesa, brytyjskiego wojskowego. Karol w 1981 roku poślubił Dianę Spencer. Małżeństwo księcia było jednak z rozsądku, a nie z miłości. Karol nigdy nie zapomniał o Camilli i nie ukrywał też przed żoną, że koresponduje z dawną miłością. Według biografki rodziny królewskiej, Sally Bedell Smith mąż Camilli wiedział o romansie żony. Pozwalał jej nawet go kontynuować. Księżna Diana nie była tak bardzo wyrozumiała dla swojego męża. Para w 1996 roku w końcu wzięła rozwód. Nim jednak doszło do separacji, to w 1993 Brytyjczycy żyli skandalem nazwanym "Camillagate". Chodziło o ujawnienie nieprzyzwoitych rozmów telefonicznych Karola i Camilli, które przyczyniły się właśnie do rozpadu małżeństwa. Brytyjczycy nigdy tego nie wybaczyli Camilli.