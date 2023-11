Reklama

To się nie dzieje naprawdę! Czy w rodzinie królewskiej dojdzie do kolejnego rozwodu? Zagraniczne media nie mają wątpliwości. Związek księcia Karola i księżnej Camilli lada moment przejdzie do historii. Według magazynu New Idea następca brytyjskiego tronu i jego żona podpisali już dokumenty rozwodowe. Dlaczego para po 14 latach szczęśliwego małżeństwa postanowiła się rozstać?

Książę Karol rozwodzi się z Camillą!?

Książę Karol i księżna Camilla na ślubnym kobiercu stanęli 9 kwietnia 2005 roku. Para poznała się jednak sporo wcześniej, już w latach 70. Los nie sprzyjał jednak zakochanym. Camilla została żoną wojskowego, Andrewa Bowlesa, a Karol związał się z Dianą Spencer. Para ponoć przez lata nie mogła o sobie zapomnieć. Ukrywali swój romans, ze względu na małżonków i dzieci, a później śmierć księżnej Diany...

Po wielu latach sekret w końcu wyszedł na jaw, a Brytyjczycy świętowali kolejny ślub następcy tronu. Księżna Kornwalii nie od razu zyskała sympatię poddanych, ale z biegiem lat synowa Elżbiety została zaakceptowana. Małżeństwo podobno od dłuższego czasu przeżywa kryzys. Podjęło już decyzję o rozwodzie! Skąd to wiemy?

Podczas gdy cały świat ma obsesję na punkcie kłótni Kate i Meghan, za murami pałacu dzieje się znacznie większy dramat. Karol i Camilla mają wkrótce ogłosić rozwód. Podpisali dokumenty i prawie się nie widują, poza 70. urodzinami księcia, gdy królowa poprosiła jego żonę, aby nie wywoływać spekulacji" - twierdzi źródło gazety.

Księżna Camilla u boku Karola nie była już widziana od dłuższego czasu. Jej nieobecność na ślubie księżniczki Eugenii wytłumaczono innymi zobowiązaniami, a podczas świąt Bożego Narodzenia u królowej podano, że księżna chorowała. Czy plotki są prawdziwe?

Zobacz też: Księżna Meghan zabrania Harry'emu pić herbatę!? To nie koniec listy zakazanych napojów... Skąd taki pomysł?

Książę Karol i Camilla pobrali się w 2005 roku. Tu na ślubie Meghan i Harry'ego

East News

Reklama

Czy para rozwiedzie się?