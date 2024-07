1 z 7

Wczoraj późnym wieczorem rodzina Anny Przybylskiej wystosowała oficjalną informację dotyczącą pogrzebu gwiazdy, który odbędzie się w najbliższy czwartek w Gdyni. Najbliżsi zmarłej aktorki apelują również do fotografów, aby nie robili zdjęć w trakcie uroczystości i uszanowali czas ich wielkiej straty. Przypomnijmy: Pogrzeb Przybylskiej w czwartek. Rodzina podała plan ceremonii

Mieszkańcy Trójmiasta mają też możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej, która została wyłożona w Gdynia InfoBox przy ulicy Świętojańskiej 30. Wszyscy zainteresowani mogą to zrobić do 10 października, a chętnych nie brakuje - w punkcie pojawiło się już mnóstwo osób, które zostawiają wzruszające wpisy i składają ostatni hołd zmarłej.

Zobacz:

"Choroba Ani jest delikatną sprawą"

Przybylska i Bieniuk świętują na Instagramie. Okazja była szczególna

"Choroba mnie zaskoczyła. Przede mną długa droga"

Przybylska dla AfterParty.pl: "Muszę stać na straży dzieci. Żadna babcia nie zastąpi mamy"

"Moja kariera dobiega końca"

Zdjęcia z InfoBox w Gdyni, gdzie wyłożona jest księga kondolencyjna: