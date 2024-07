Weronika Książkiewicz skomentowała zdjęcie przekąski, jakie Anna Mucha pokazała na Instagramie. Aktorka żartowała z koleżanki, która pochwaliła się, że podjada frytki w trakcie przerw w pracy. Książkiewicz sugerowała, żeby zjadła snikersa. Czyżby Anna Mucha według niej gwiazdorzyła?

Co panie napisały na Instagramie?

Gwiazda se frytki na probe przyniosła?:)

Chyba bardziej snikers by Ci sie przydał- stwierdziła w komentarzach Weronika Książkiewicz.

przyznaj sie! poprostu zazdrościsz i tęsknisz ! ze my tu z pełnymi brzuszkami próbujemy, pyry jemy z jednej miseczki ... - odpowiedziała Mucha.

masz mnie !! Ale nie wierze ze jecie z jednej miseczki , ja byłam jedyna która dbała o Twoja dietę , zebys nie wciągnęła wszystkiego i polowe tych tłuszczy brałam na siebie !!!!- dalej pisała Książkiewicz.

no patrz!, a ja byłam przekonana ze co tłuściejsze kawałki to mnie oddawałaś! z troski oczywiście

dla Ciebie zawsze zostawiałam kości ze szpikiem i żyłki , widzę ze wiem lepiej od Ciebie co Muchy lubią najbardziej. No i jeszcze krew , dużo krwi :)

ale tylko niewiniątek wiec Ty możesz spać spokojnie- zakończyła dyskusję Anna Mucha.