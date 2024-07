Anna Mucha wypoczywa na stoku! Gwiazda po świętach postanowiła odpocząć i wyjechała z Warszawy. Aktorka wraz z rodziną relaksuje się na nartach i trzeba przyznać, że ostatnio pogoda sprzyja takim zimowym wypadom. Jedyne, czego brakuje, to dużej ilości śniegu. We wtorek Ania dodała kolejne zdjęcie z urlopu. Jednak uwagę fanek przyciągają nie narty i widoki, a pewien szczegół.

Jedna z nich skomentowała zdjęcie niewygodnym komentarzem. Jej zdaniem Mucha mogła coś poprawić na twarzy...

Anka zrobiłaś usta...;/

Jak na razie gwiazda nie odpisała na wiadomość. Czy jej usta wyglądają inaczej? Jak na nasze oko, to wygląda na umiejętne pozowanie do zdjęć. A Wy co myślicie?

