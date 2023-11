2 z 5

- Z dwójką jest w porządku, nie wiem, jak sobie poradzę z trojgiem dzieci. Będę stale zmęczony - miał powiedzieć książę William.

To już nie pierwszy raz, kiedy książę William pozwolił sobie na narzekanie na życie rodzinne. Brytyjski następca tronu już kilkakrotnie wspominał w wywiadach, że bycie głową rodziny kompletnie odmieniło jego życie i jego nawyki. Co więcej, książę William wyznał, że na swój szczególny sposób szykuje się do kwietniowego powitania na świecie maleństwa.