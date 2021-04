Wygląda na to, że przełom w relacjach księcia Williama i Harry'ego, który nastąpił na pogrzebie księcia Filipa nie jest jedynie chwilowy i bracia starają się naprawić swoje kontakty. Właśnie obaj podjęli wspólnie decyzję, co dalej stanie się z pamiątkami po księżnej Dianie. Jak wiadomo jest ich całe mnóstwo i wygląda na to, że nie wszystkie zostaną w rodzinie królewskiej.

Książę William i Harry podjęli zaskakującą decyzję! Dogadali się w ważnej sprawie

O konflikcie między Williamem i Harrym było głośno niemal od ślubu księcia z Meghan Markle. Do tego czasu obaj bracia dumnie wypełniali swoje obowiązki w rodzinie królewskiej, a Harry miał dobry kontakt nie tylko z bratem, ale również z jego żoną i dziećmi. Potem przyszedł czas na decyzję Harry'ego i Meghan o opuszczeniu rodziny królewskiej, co pogłębiło napięte relacje między royalsami, a ostatni wywiad u Oprah sprawił, że przestali zupełnie ze sobą rozmawiać. Przełom nastąpił podczas pogrzebu księcia Filipa, kiedy świat zobaczył, że William i Harry znów ze sobą rozmawiają. To jednak nie wszystko!

Bracia ostatnio podjęli wspólnie decyzję i postanowili, że suknia ślubna ich matki zostanie przekazana na wystawę "Royal Style In The Making" w pałacu Kensington, która rozpocznie się już na początku czerwca. Wygląda na to, że relacje Williama i Harry'ego są już zdecydowanie lepsze!

Nasza letnia wystawa w pałacu Kensington rzuci światło na niektóre z największych talentów brytyjskiego designu, których praca odegrała kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości wizualnej rodziny królewskiej w XX wieku - informuje kurator wystawy w Historic Royal Pałace podczas rozmowy z "Vanity Fair".

Decyzja braci to doskonała wiadomość nie tylko dla fanów rodziny królewskiej, ale przede wszystkim księżnej Diany. Teraz wszyscy będą mogli zobaczyć na żywo suknię ślubną "królowej ludzkich serc"!

Księżna Diana z pewnością chciałaby, aby jej synowie doszli do porozumienia i utrzymywali ze sobą dobre relacje.