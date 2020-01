Książę Louis przyłapany z nianią w Muzeum! Jest już naprawdę dużym chłopcem

Księżna Kate i książę William są rodzicami trójki dzieci. George i Charlotte chodzą już do szkoły i często towarzyszą rodzicom podczas oficjalnych uroczystości. Z kolei ich najmłodszy syn George jest bardzo rzadko widywany. Do tej pory księżna Cambridge pokazała zdjęcia chłopca, kiedy skończył rok, potem pojawił się podczas oficjalnych obchodów urodzin królowej oraz z okazji meczu polo swojego taty. To pierwsze zdjęcia od dawna! Zobaczcie, jak wyrósł mały Louis!

Książę Louis podziwia dinozaury w muzeum!

Kiedy Kate i William pełnią swoje obowiązki, książę Louis spędza czas z nianią Marią Borrallo. Razem z opiekunką wybrał się na wycieczkę do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie z wielkim zainteresowaniem podziwiał eksponaty. Chłopiec wcale się nie nudził, ale miło spędzał czas. Wszystko wskazuje na to, że jest wielkim fanem dinozaurów. Na zdjęciach widać, że Louis jest już dużym chłopcem.

Na ostatnich zdjęciach, które opublikowała rodzina królewska najmłodszy syn Kate i Williama stawiał dopiero pierwsze kroki i miał krótkie włosy. Teraz może pochwalić się bujnymi lokami, identycznymi, jakie nosi George.

Jak Kate i William wychowują dzieci?

Kate i William przywiązują ogromną wagę do wychowania swoich dzieci. Chcą, aby miały normalne dzieciństwo! Zabierają je na obiady w restauracji, chodzą do parku, muzeum, a nawet robią razem zakupy w lokalnych sklepach. Nie ukrywają swoich dzieci i próbują zachować zdrowy rozsądek w ich wychowaniu. Ich podejście jest zupełnie inne niż Meghan i Harry'ego! Być może dlatego Kate i William są ulubieńcami Brytyjczyków, a Meghan stale spotyka się z krytyką!

Niedawno książę Louis kończył roczek!