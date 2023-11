Księżna Kate i książę William są rodzicami trójki dzieci. Małżeństwo wychowuje razem: 6-letniego Georga, 4-letnią Charlotte i rocznego Louisa. Para stara się zapewnić dzieciom normalne dzieciństwo, choć pełno wokół nich fotoreporterów oraz wydarzeń, w których inne dzieci nie biorą udziału, jak np. machanie do tłumów z balkonu Pałacu Buckingham! Niemniej jednak podobo książę George nie wie, że w przyszłości zostanie królem. Książęca para Cambridge robi wszystko, aby ukryć fakt przed chłopcem. Kate i William marzą o zwykłym dzieciństwie dla pociech. Podobno w domu nie ma dla nich żadnej taryfy ulgowej. Jak to?

George, Charlotte i Louis mają mieć normalne dzieciństwo

Nie tylko Meghan Markle i książę Harry chcą zapewnić synkowi zwykłe dzieciństwo (Archie nie ma tytułu królewskiego), ale i tego samego dla swoich pociech pragną Kate i William. Choć to ich dzieci w przyszłości zasiądą na królewskim tronie, to rodzice uważają, że wiedza o historii rodziny nie jest im jeszcze potrzebna. George, Charlotte i Louis mają wychowywać się jak zwykłe dzieci. I jak informuje "The Sun" pociechy nie żyją w "złotej klatce".

Kate zawsze chciała dla dzieci, aby żyły w prawdziwym świecie. Ona i William nie chcą, aby pociechy wychowywały się w "złotej klatce". Chcą, aby George, Charlotte i Louis przeżywały takie same doświadczenia jak inne dzieci - zdradza źródło magazynu.

Podobno Kate bardzo wzoruje się na księżnej Dianie, która tego samego chciała dla swoich synów. Królowa Ludzkich Serc potrafiła wymknąć się z Pałacu z Williamem i Harry'm do parku czy restauracji McDonald's. Czy wkrótce Brytyjczycy zobaczą Middleton jak spożywa fast foody z dziećmi?

Księżna Diana pragnęła, aby jej synowie wpasowali się do normalnego życia i mieli przyjaciół w szkole. Kate chce postępować tak jak ona, bo wie jak wielkim uczuciem William darzy swoją matkę - dodaje źródło.

Czy Kate i William powinni powiedzieć dzieciom o ich pochodzeniu? Nie do końca jesteśmy pewni, czy zabieranie pociech na wielkie wydarzenia to dobry pomysł... Jak myślcie?

George i Charlotte nie znają swojej historii.

Księżna Kate chce, aby dzieci żyły w prawdziwym świecie.

