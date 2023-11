Księżniczka Charlotte i książę George skończyli wakacje i rozpoczęli naukę w szkole! W czwartek, 5 września, córeczka Kate i Williama po raz pierwszy pojawiła się w szkole Thomas's Battersea, w której dwa lata temu rozpoczął naukę jej starszy brat, George. Jak już wiemy, pierwszego dnia szkoły książęca para osobiście odprowadziła swoje pociechy na zajęcia. Teraz Pałac Kensington opublikował oficjalne zdjęcia dzieci Kate i Williama z rozpoczęcia roku! Charlotte i George pozują w granatowych mundurkach i wyglądają na naprawdę zadowolonych z wizyty w szkole.

Charlotte i George rozpoczęli naukę w szkole

Na profilu Pałacu Kensington na Instagramie pojawiło się oficjalne zdjęcie dzieci księżnej Kate i księcia Williama z pierwszego dnia szkoły. Charlotte i George w granatowych mundurkach wyglądają uroczo! Spójrzcie na ich piękne uśmiechy.

Książę i księżna Cambridge z przyjemnością udostępniają poranne zdjęcie księcia George'a i księżniczki Charlotte sprzed Pałacu Kensington - czytamy na Instagramie.

Przypominamy, że do tej pory Charlotte uczęszczała do szkółki Willcocks w Kensington, a teraz razem z bratem uczy się w prestiżowej placówce, w której czesne to koszt prawie 19 tys. funtów - czyli ponad 90 tys. zł! Mała księżniczka będzie się uczyć m.in. podstaw matematyki i języka francuskiego. Charlotte będzie również uczęszczała na zajęcia z aktorstwa i baletu.

Zobaczcie, jak Charlotte i George wyglądali przed rozpoczęciem roku szkolnego! Księżniczka i książę to już naprawdę duże dzieci! Do kogo są bardziej podobni? Do Kate czy Williama? Internauci komentują, że mała Charlotte to kopia królowej Elżbiety! Dziewczynka rzeczywiście jest podobna do swojej prababki?

Charlotte i George skończyli wakacje i rozpoczęli naukę

Kate i William odprowadzili dzieci do szkoły

Charlotte jest podobna do królowej Elżbiety?

