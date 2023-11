1 z 5

Chłopiec w kwietniu skończył roczek i dołączył do George'a i Charlotte podczas oficjalnych uroczystości w rodzinie królewskiej. Do tej pory książę Louis zawsze zostawał z nianią! Trzeba przyznać, że jego debiut na balkonie pałacu Buckingham był bardzo udany. Chłopiec rozweselił wszystkich zebranych gości...

Zaczął od uroczych uśmiechów, a potem przeszedł do pozdrawiania zebranych tłumów. Szło mu to doskonale, aż do momentu...