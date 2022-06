Książę Louis był gwiazdą Platynowego Jubileuszu, ale to córka Meghan Markle skradła show!

Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II, który trwał przez ostatnie cztery dni, właśnie dobiegł końca. Od czwartku do niedzieli (2-5 czerwca) na terenie całej Wielkiej Brytanii obywatele świętowali 70. rocznicę objęcia panowania swojej monarchini. Zaplanowane wydarzenia były świetną okazją by przyjrzeć się m.in. księżnej Kate i Meghan Markle, które jak zwykle zadały szyku. Choć zgromadzeni mogli wziąć udział w wielu wspaniałych uroczystościach, to niestety nie mieli zbyt wielu okazji do zobaczenia Jej Wysokości na żywo. Ostatniego dnia królowa postanowiła ponownie pokazać się poddanym i zamknąć huczne obchody swojego święta. Jednak to dzieci księżnej Kate skradły cały show! Szczególnie książę Louis, który wyraźnie nie potrafił usiedzieć w miejscu. Chłopiec znów zaserwował fotoreporterom serię zabawnych min. Zobaczcie sami. Dzieci księżnej Kate gwiazdami ostatniego dnia Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II To już koniec Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II , ale fani brytyjskiej rodziny królewskiej nie mają powodów do narzekania. Przez ostatnie cztery dni w Londynie naprawdę się działo. Księżna Kate zachwyciła wszystkich kreacją za 16 tysięcy złotych od swojej ulubionej projektantki . Obywatele Wielkiej Brytanii wreszcie mogli też zobaczyć royalsów, którzy wyprowadzili się z Pałacu Buckingham. Meghan Markle i książę Harry błyszczeli w trakcie nabożeństwa dziękczynnego . Zobacz także: Rodzina księżnej Kate i księcia Willama niebawem się powiększy! Pippa Middleton jest w ciąży Podczas obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II doszło do kilku skandali . Na szczęście pilnująca porządku policja reagowała w odpowiednim czasie. Zgromadzeni, którzy przybyli, by nacieszyć się widokiem Jej Wysokości, mogli poczuć się trochę rozczarowani. Po pierwszym dniu obchodów Pałac Buckingham wydał...