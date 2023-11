O księciu Karolu krąży wiele plotek, nie zawsze stawiających go w pozytywnym i korzystnym świetle. Niestety, wielu miłośników teorii spiskowych uważa, że krzywdził księżną Dianę, co nie wpływa dobrze na jego image. Okazuje się jednak, że książę Karol ma ogromne serce. Właśnie bezinteresownie pomógł pewnej Polce! I do tego zrobił to zupełnie nieproszony.

Reklama

Zobacz: Książę Karol przez lata zmuszał księżną Dianę do tej DZIWNEJ czynności!

Książę Karol pomógł Polce

Na jaw wyszło właśnie, że książę Karol pomógł mentalnie i finansowo Dżannecie Bogdanowicz, właścicielce lokalu Tatarska Jurta w Kruszynianach na Podlasiu! Jej restauracja spłonęła w maju tego roku, co poruszyło księcia Karola. Okazuje się, że książę był w restauracji 8 lat temu podczas wizyty w Polsce i zajadał się tamtejszymi przysmakami.

O tragedii pani Dżannety książę przeczytał w Internecie. Poruszony jej dramatem napisał do niej list, a także przesłał jej pieniądze!

Dla niego to nie jest dużo pieniędzy, ale to ogromne wsparcie dla restauracji. Przeczytał w internecie, że nasz lokal spłonął. Przypomniał sobie, że kilka lat temu u nas gościł, co było bardzo miłym wyrazem solidarności z nami - powiedziała właścicielka restauracji w rozmowie z "The National".

Dżanneta Bogdanowicz nie zdradziła treści listu, ani kwoty darowizny. Wyznała jednie, że list był bardzo ciepły i serdeczny.

To niesamowite, że rodzina królewska może robić tak miłe rzeczy dla restauracji, która mieści się na wsi w Polsce - powiedziała właścicielka restauracji.

Spodziewaliście się takiego zachowania po księciu Karolu?

Zobacz: Niebywałe! Książę Karol miał ROMANS z... siostrą księżnej Diany!

Przeczytaj też: Książę Karol wyprawia 70. urodziny! Wśród gości zabraknie Meghan i Harry'ego! Wybrali inne atrakcje...

Książę Karol ma wielkie serce

East News

Książę Karol nie zawsze był uważany za dobrego człowieka

Reklama