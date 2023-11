Reklama

Plotkuje się, że Meghan Markle jest ulubienicą księcia Karola. Podobno ojciec Harry'ego ma słabość do swojej synowej. Książę Karol uważa, że spotkanie aktorki to najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się jego synowi. Nie jest tajemnicą, że księżna Sussex nie ma najlepszych kontaktów z własnym ojcem. Dlatego wsparcie księcia Karola jest dla niej nieocenione. Przypomnijmy, że to właśnie teść zaprowadził ją do ołtarza! Dlaczego więc Meghan Markle zabraknie na 70. urodzinach księcia Karola?

70. urodziny księcia Karola: dlaczego nie będzie na nich Meghan Markle i księcia Harry'ego?

25 października książę Karol wyprawi swoje huczne 70. urodziny. Podczas imprezy z pewnością nie zabraknie jego żony, Camilli Parker Bowles oraz innych członków rodziny królewskiej. Niestety, już teraz wiadomo, że książę Karol będzie świętował swoje 70. urodziny bez Meghan Markle i księcia Harry'ego. Pech chciał, że właśnie w tym czasie młodzi będą w podróży służbowej do Nadi, Fiji i Tongo. Na szczęście Meghan Markle i książę Harry będą w kraju już 14 listopada, kiedy to książę Karol faktycznie kończy 70 lat.

Wygląda na to, że zdążą jeszcze wznieść toast za ojca. No chyba, że Meghan Markle będzie już wtedy w ciąży...

Książę Karol bardzo lubi Meghan Markle

