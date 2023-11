Reklama

Chelsy Davy była pierwszą poważną miłością księcia Harry'ego. Choć ich związek był bardzo burzliwy, już na pierwszy rzut oka widać było, że łączy ich wielkie uczucie. Chelsy i Harry rozstawali się, aby za moment do siebie wrócić. Ich burzliwy związek trwał od 2004 do 2011 roku. W końcu jednak młodzi uznali, że nie po drodze im ze sobą. Media na całym świecie próbowały dociec, co tak naprawdę zaważyło na tej decyzji. Oficjalna przyczyna rozstania Chelsy Davy i księcia Harry'ego dopiero teraz ujrzała światło dzienne!

Zobacz także: Książę Harry zadzwonił przed ślubem do swojej byłej! Doprowadził ją do płaczu...

Dlaczego książę Harry rozstał się z Chelsy Davy?

Okazuje się, że Chelsy Davy panicznie bała się utraty prywatności. Związek z Harrym niósł za sobą to, że dziewczyna wciąż była na świeczniku. Podobno Chelsy starała się z tym pogodzić, ale po ślubie księcia Williama i księżnej Kate coś w niej pękło.

- Choć wiele ich łączyło, w tamtym momencie zobaczyła, że pochodzą z zupełnie różnych światów i ich związek nigdy do końca nie zagra. Szczególnie, że bardzo ceniła sobie prywatność i strzegła jej jak mogła - zdradza Angela Levin, autorka biografii księcia Harry'ego.

Choć Harry zdążył sobie ułożyć życie na nowo, Chelsy wciąż jest dla niego kimś ważnym. Wystarczy wspomnieć, że dziewczyna została zaproszona na ślub swojego byłego partnera i Meghan Markle. Chelsy nie wyglądała jednak na zadowoloną. Trudno się dziwić. W końcu to ona mogła być na miejscu Meghan Markle...

POLECAMY: Meghan Markle to zazdrośnica! Książę Harry już nigdy nie zobaczy swojej byłej?!

Chelsy Davy pojawiła się na ślubie Harry'ego i Meghan

East News

Reklama

Kiedyś Chelsy i Harry tworzyli wyjątkową parę