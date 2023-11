Ślub księżniczki Eugenii zbliża się wielkimi krokami. Dopiero co świętowaliśmy ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego, a w rodzinie królewskiej już wkrótce kolejna para powie sobie TAK. 12 października księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank będą ślubować sobie miłość i wierność. Jak już wiemy, na uroczystości najprawdopodobniej nie pojawi się księżna Kate- żona księcia Williama będzie w tym czasie wspierać swoją siostrę, która ma urodzić swoje pierwsze dziecko właśnie w pierwszej połowie października. Teraz w mediach pojawiły się kolejne informacje dotyczące ślubu Eugenii. Okazuje się, że na jej ślubie nie zabraknie byłych dziewczyn Harry'ego!

Meghan spotka się z byłymi dziewczynami Harry'ego

Cressida Bones i Chelsy Davy to przyjaciółki księżniczki Eugenii i z pewnością nie może zabraknąć ich ślubie. Problem w tym, że w Cressida i Chelsy w przeszłości spotykały się z Harrym, który razem z Meghan Markle również pojawi się na uroczystości. To będzie wyjatkowo trudny dzień dla żony księcia Harry'ego, która już raz wybaczyła mu, że przed ślubem dzwonił do Chelsy. Czy teraz dojdzie do konfrontacji Meghan z byłą dziewczyną Harry'ego? Brytyjskie media są pewne- na ślubie księżniczki Eugenii może dojść do skandalu!

Wygląda więc na to, że zamiast na pannę młodą wszyscy będą patrzeć w stronę Meghan, Harry'ego i jego byłych dziewczyn!

Meghan Markle już wkrótce spotka się z byłymi dziewczynami Harry'ego.

Na ślubie księżniczki Eugenii z pewnością pojawi się m.in. była miłość Harry'ego- Chelsy Davy.

East News