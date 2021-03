Książę Harry zdradził, jaką sumę odziedziczył po księżej Dianie. Ta kwota zwala z nóg! 

Niedawny wywiad księcia Harry'ego i Meghan Markle u Oprah Winfrey wstrząsnął opinią publiczną. Byli Sussexowie nie tylko zdradzili wiele pikantnych szczegółów dotyczących dworskiego życia, ale też oskarżyli brytyjską rodzinę królewską o brak odpowiedniego wsparcia, gdy Meghan zmagała się z depresją i miała myśli samobójcze, zasugerowali, że royalsi są rasistami i nie pozwolili małemu Archiemu otrzymać książęcych tytułów w obawie, że będzie czarnoskóry, jak również podkreślili, że korona na dobre odcięła ich od finansów monarchii. Na szczęście matka Harry'ego, księżna Diana, tuż przed śmiercią odpowiednio zabezpieczyła finansowo swoich synów, dlatego też to właśnie dzięki spadkowi po niej, Harry mógł rozpocząć nowe życie poza granicami pałacu. Teraz młodszy brat księcia Williama zdradził, jaką sumę otrzymał po swojej tragicznie zmarłej mamie. Ta kwota zwala z nóg!

Książę Harry wyjawił, ile pieniędzy odziedziczył w spadku po lady Dianie

Podczas głośnego wywiadu z Oprah Winfrey, Meghan Markle i książę Harry pierwszy raz zdecydowali się na poruszenie niezwykle intymnych tematów, o których do tej pory byli zmuszeni milczeć. Dowiedzieliśmy się, m.in. jakie stosunki panują pomiędzy księciem Harrym, a jego bratem - księciem Williamem - jak również ojcem - księciem Karolem. Byliśmy także świadkami wyjątkowo bolesnych wspomnień byłej księżnej, która nie tylko przyznała, że w pałacu była znacznie gorzej traktowana od pozostałych royalsów, ale również będąc w 5. miesiącu ciąży chciała popełnić samobójstwo. To jeszcze nie wszystko! Meghan zdradziła, że była uwięziona w pałacu, a dworscy pracownicy zabrali jej klucze, a nawet pozbawili ją osobistych dokumentów, jak prawo jazdy, czy paszport.

Podczas ponad dwugodzinnego występu u Oprah Winfrey byli Sussexowie poruszyli także temat swoich finansów. Okazało się, że po Megxicie korona jednoznacznie odcięła ich od swojego skarbca pozostawiając Harry'ego i Meghan bez środków do życia. To właśnie Tyle Perry, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta, pomógł wtedy zakochanym w tym trudnym czasie nie tylko oferując, by zamieszkali w jego domu, ale też zapewniając im ochronę.

Jak przyznał książę Harry, odcięcie od dotychczasowych dochodów z ramienia monarchii, zmusiło go do nawiązania współprac z Netfliksem i Spotify, aby opłacić ochronę najbliższych. Na szczęście, mógł również skorzystać ze spadku po swojej tragicznie zmarłej mamie - księżnej Dianie - która tuż przed śmiercią odpowiednio zadbała o finanse swoich synów.

Mam to, co zostawiła mi moja mama. Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie tego zrobić - przyznał książę Harry w rozmowie z Oprah Winfrey.

Okazuje się, że Harry odziedziczył po zmarłej matce całkiem sporą sumę. Jak podaje "The Mirror", pierwotnie majątek po księżnej Dianie wynosił dziesięć milionów funtów. W skutek późniejszych inwestycji, suma zwiększyła się do niemal 21 milionów funtów. Na imponującą kwotę składały się m.in. akcje, biżuteria czy rzeczy osobiste księżnej, a także pieniądze będące efektem ugody rozwodowej "królowej ludzkich serc" z księciem Karolem.

Co ciekawe, po odliczeniu z kwoty w ramach podatku spadkowego, czyli ok. 8 milionów, Harry'emu i Williamowi pozostało prawie 13 milionów funtów, które zostały równo podzielone pomiędzy braćmi, a każdy z nich dostał dostęp do swoich pieniędzy wraz ukończeniem 25. roku życia. Wbrew pozorom, obaj panowie nie zdecydowali się jednak wcześniej korzystać z sumy, jaką pozostawiła im matka i umiejętnie zainwestowali swój spadek. Przez lata wartość majątku Harry'ego pozostawionego mu po lady Di wzrosła aż do ponad 20 milionów funtów.

To jeszcze nie wszystko! Zarówno książę William, jak i Harry otrzymali pokaźne kwoty od swojej prababci. Królowa Matka, Elżbiety Bowes-Lyon, zapisała prawnukom 14 milionów funtów, do równego podziału. Zatem Harry zyskał kolejne 7 milionów. By tego było mało, oprócz spadków po mamie i prababci, książę Harry dysponuje także wynagrodzeniem, które otrzymywał za swoją służbę w wojsku. Kwoty te oscylują w zakresie 40-50 tysięcy funtów rocznie.

Aktualnie szacuje się, że majątek księcia Harry'ego może wynosić nawet 30 milionów. Ponadto może liczyć na poważne zyski z majątku ojca. Dorobek księcia Karola jest bowiem szacowany na ok. a 1,2 miliarda funtów (ok. 6 miliardów złotych). Także Meghan Markle posiada swój własny majątek w wysokości ok. 4 milionów funtów, który zgromadziła dzięki udziałowi w amerykańskim serialu „Suits”.

Lady Diana tuż przed śmiercią zabezpieczyła finansowo swoich synów. Dzięki spadkowi po matce książę Harry stał się bogatszy o niemal 21 milionów funtów.

Aktualnie majątek Meghan Markle i księcia Harry'ego szacowany jest na ok. 34 miliony funtów.