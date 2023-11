Harry rozmawiał o początkach w roli ojca ze swoim przyjacielem J.J. Chalmersem. A ten zdradził potem, co książę mu powiedział. Okazuje się, że Meghan miała racje, mówiąc, że dziecko ma „spokojny temperament”. Archie pierwsze 24 godziny swojego życia przespał, zanim zażądał karmienia i uwagi ze strony rodziców!

To niezwykle, ale to też bardzo ciężka praca. On przespał pierwsze 24 godziny, jak wszystkie niemowlęta... i potem obudził się – zrelacjonował wypowiedź Harry'ego jego przyjaciel.