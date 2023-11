Kilka dni po chrzcinach Archiego Harrisona, które odbyły się 6 lipca, Harry i William wzięli udział w charytatywnym meczu polo. Na widowni tego dnia nie zabrakło Kate z dziećmi i Meghan, która zabrała ze sobą synka. Po meczu księżna Sussex cały czas towarzyszyła mężowi, ale ten wcale nie był zachwycony jej obecnością. A kilka godzin po meczu zniknął i nikt z rodziny królewskiej nie miał z nim żadnego kontaktu! Co się działo z księciem Harry'm?

Harry uciekł przed Meghan?

Mecz i wspólne wyjście obu rodzin miało je do siebie zbliżyć. Tymczasem okazało się, że Harry ma już dosyć presji i postanowił na chwilę ukryć się przed światem. Jak informuje portal „New Idea”, książę Sussex po meczu w polo zniknął, wyłączył telefon i zablokował opcję namierzania. To sprawiło, że w pałacu pojawiły się obawy, że coś mogło mu się stać. Prawda była jednak inna! Fala krytyki po chrzcinach Archiego, ciągłe wymagania Meghan sprawiają, że Harry ma po prostu dość.

Trudno mu znaleźć równowagę między żądaniami Meghan, a jego królewskimi obowiązkami - czytamy na "New Idea".

Rodzinne wyjście nie wypadło najlepiej. Meghan po meczu chodziła za mężem jak cień, a ten wyraźnie nie był z tego zadowolony. Chciał mieć trochę czasu dla siebie.

Był spięty i patrzył na nią pogardliwie. Widać, że coś zajmuje jego myśli i nie jest szczęśliwy z Meghan - donosi zagraniczna prasa.

Być może w małżeństwie Meghan i Harry'ego zdarzają się gorsze dni, ale podczas wspólnych wyjść tylko we dwoje zawsze wyglądają na wpatrzonych w siebie i zakochanych. Przynajmniej Meghan. Być może to Harry nie do końca potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Z jednej strony obowiązują go tradycje królewskie, a z drugiej Meghan chce robić wszystko po swojemu. Z całą pewnością nie ma lekko!

Książę Harry na meczu polo nie wglądał na zachwyconego obecnością żony

Nawet William uważa, że Meghan przesadza z żądaniami wobec Harry'ego

