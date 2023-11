Książę Harry po raz kolejny musiał wyjechać z oficjalną wizytą i zostawić na kilka dni Meghan i Archiego. Tym razem wziął udział w zawodach polo Sentebale ISPS Handa Polo Cup, które odbywały się w Rzymie. Młody tata zadbał o to, aby przywieźć dla syna prezent z podróży. Co prawda teraz chłopiec jest za mały, ale w przyszłości może docenić ten podarunek. Zobaczcie, co dostał Archie od taty!

Co dostał Archie Harrison od księcia Harry'ego?

Nie od dziś wiadomo, że książę Harry jest wielkim fanem gry w polo. Przyjaciele z klubu sportowego zdecydowali się obdarować młodego tatę wyjątkowym prezentem, który będzie mógł przekazać swojemu synowi. Książę Sussex otrzymał uroczy miniaturowy młotek do polo z personalizacją dla Archiego Harrisona. Kolorystyka prezentu nawiązuje do flagi brytyjskiej, a ten model jest wierną kopią młotka, którym grała sam Harry. Ciekawe, czy syn księcia też będzie fanem tego sportu? Meghan na pewno się ucieszy, w końcu sama jest bardzo aktywna sportowo!

Jak książę Harry zniósł rozstanie z synem?

Przyjaciele Harry'ego zdradzili, jak młody tata radził sobie z dala od rodziny. W końcu jego syn ma dopiero dwa i pół tygodnia, dlatego rozłąka mogła być trudna. Jak donosi „Hello” dobry przyjaciel księcia, Nacho Figueras zdradził, że Harry doskonale sobie radzi w roli ojca, ale nie ma w tym nic dziwnego, w końcu zawsze uwielbiał dzieci. Jego bratanek, Książę George wprost uwielbia swojego wujka.

Nacho przyznał, że Harry wie, że nie może zrezygnować ze swoich obowiązków i stara się je wypełniać tak jak dotychczas, a fakt, że teraz jest ojcem sprawia, że szybko stara się wrócić do rodziny.

