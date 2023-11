4 z 4

Reguły? To nie dla mnie!

Choć jeszcze nie tak dawno to księżną Kate porównywano do tragicznie zmarłej Lady Di, to dzisiaj wydaje się, że to właśnie Meghan jest bliżej do tragicznie zmarłej matki swojego męża. Podobnie jak Diana, ona też buntuje się przeciw dworskim rygorom. A te ostatnie, czasem absurdalne i przestarzałe, zaczynają rządzić członkami rodziny królewskiej już od ich dzieciństwa. Synowi Meghan nie będzie wolno m.in. robić sobie selfie, korzystać z tabletów, wypowiadać się w mediach społecznościowych czy też... jeść owoców morza (podobno zawierają szkodliwe toksyny). Będzie za to musiał nosić szorty do ósmego roku życia, i to niezależnie od pogody. O ile oczywiście jego mama, która już wiele razy udowodniła, że nie zamierza przestrzegać reguł, nie uzna, że jej syna one również nie dotyczą.

