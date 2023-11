Od kiedy Meghan Markle dołączyła do rodziny królewskiej, wiele się w niej zmieniło. Ponoć książę Harry przestał dogadywać się z księciem Wiliamem i jego żoną. Od wielu miesięcy między rodzeństwem panuje napięta atmosfera! Czy narodziny dziecka Harry'ego załagodzą sytuacją?

Jak czytamy w "People" Kate i William nie są przychylnie nastawieni do związku Harry'ego, więc dziecko tego nie zmieni...

Kłótnia między Harrym i Williamem

Książę Harry i Meghan Markle lada moment po raz pierwszy zostaną rodzicami. Para radosną nowinę ogłosiła kilka miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego. A co ciekawe, sam ślub również miał miejsce chwilę po ogłoszeniu zaręczyn pary. Ekspresowe tempo życia Amerykanki i księcia już dawno przestało wszystkich dziwić. Ale podobno w rodzinie królewskiej nieustannie z tego powodu dochodzi do kłótni.

William ostrzegał Harry'ego, że sprawy idą za szybko. Harry wściekł się, że brat go poucza i obraził się na niego - mówi informator "People".

Jak czytamy dalej, narodziny przyszłej księżniczki lub księcia mogą wcale nie poprawić sytuacji między braćmi. Według informatora gazety plotki o tym, że William i Kate są "nieprzyjemni" dla ukochanej brata są bardzo prawdopodobne. Co za tym idzie, jeśli stosunek następcy tronu i jego żony nie zmieni się, to między Harrym i Williamem może nie dojść do zgody.

Według ekspertki od rodziny królewskiej i autorki "Harry i Meghan: Życie, Utrata i Miłość", Katie Nicholl dla Cosmopolitan.com relacje między braćmi poprawiają się, ale nigdy nie będą tak zażyłe jak wcześniej. Wszystko przez wyprowadzkę Meghan i Harry'ego z Pałacu. Będą ich dzielić nieduże jednak znaczące dla utrzymania więzów rodzinnych kilometry.

Kate, William, Meghan i Harry poza oficjalnymi wydarzeniami nie spędzają ze sobą dużo czasu. Małżeństwa są w innych miejscach w życiu, mają swoje grupki i innych przyjaciół - zdradza informator "People".

Czy między braćmi zapanuje zgoda?

Najpierw musi się zmienić stosunek Kate i Williama do Meghan Markle

