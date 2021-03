Książę Harry oskarża Elżbietę II o lekceważenie?! "Królowa była zbyt zajęta, by się ze mną spotkać"

Meghan Markle i książę Harry we wstrząsającym wywiadzie z Oprah ujawnili kulisy swojej decyzji o rezygnacji z obowiązków królewskich. Meghan przyznała, że w 5. miesiącu ciąży miała myśli samobójcze. Miała również żal do królewskiej rodziny, że nie broniła jej przed hejtem, który szerzył się w mediach. Książę Harry po raz pierwszy szczerze wypowiedział się na temat swoich relacji z księciem Karolem oraz z księciem Williamem. W niepublikowanym w wywiadzie fragmencie wypowiedział się także o królowej Elżbiecie II. Książę Harry ma żal do swojej babci:

Rasizm wypędził mnie z Wielkiej Brytanii, a królowa była zbyt zajęta, by się ze mną spotkać

Oskarżył ją o lekceważenie?

Książę Harry uderza w Elżbietę II w wywiadzie dla Oprah

Fragment materiału, w którym książę Harry wypowiada się na temat zachowania Elżbiety II, w momencie, gdy on oraz jego żona walczyli z rasizmem został wyemitowany w CBS This Morning. Harry zgromadził nowe oskarżenia uderzające w rodzinę królewską w tym królową Elżbietę II oraz księcia Filipa, jednocześnie oczyszczając ich z kwestii dotyczących rasistowskich komentarzy możliwego koloru karnacji małego Archiego.

Meghan Markle na dworze królewskim spotykała się z uwagami, że jej dziecko będzie pozbawione tytułów oraz ochrony ze względu na kolor skóry. Harry potwierdził słowa żony, podczas wywiadu z Oprah jednocześnie wykluczył, że powiedzieli to jego dziadkowie. Harry jednak miał żal, do Elżbiety II, że nie potrafiła postawić na swoim, gdy zaprosiła jego oraz Meghan na wycieczkę do Sandringham, zaraz po ich powrocie z Kanady w 2020 roku. Oskarżył ją o lekceważenie go, po tym jak została rzekomo przegłosowana przez doradców po tym, jak ogłosili, że wracają do Ameryki. Mieli wówczas dostać wiadomość z Pałacu, że "wycieczka jest odwołana".

Harry powiedział, że zadzwonił do królowej z Frogmore, a ona wówczas powiedziała:

Owszem, coś mam zaplanowane w kalendarzu, o czym wcześniej nie wiedziałam

Ta rozmowa miała pokazać mu, że nawet królowa może zostać przekonana do czegoś przez doradców, których oskarżył o dawanie jej złych porad.

W międzyczasie prowadził także wojnę z prasą, twierdząc że właśnie rasizm był głównym powodem ich decyzji o opuszczeniu Wielkiej Brytanii.

Podczas imprezy charytatywnej pewna osoba powiedziała mu:

Musisz zrozumieć, że Wielka Brytania jest bardzo fanatyczna

na co odpowiedział:

Wielka Brytania nie jest fanatyczna, brytyjska prasa jest, szczególnie tabloidy (...) Ale niestety, jeśli źródło informacji jest z natury skorumpowane, rasistowskie lub uprzedzone, jest odzwierciedleniem reszty społeczeństwa

Myślicie, że uda im się jeszcze odbudować relację z rodziną królewską?

