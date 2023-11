2 z 4

W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że Meghan marzy o powiększeniu rodziny, a jej mama Doria Ragland specjalnie przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, żeby być bliżej córki w czasie, gdy pierwszy raz będzie w ciąży. 37-letnia Meghan dojrzała już do decyzji o ciąży, ale to Harry nie chce mieć teraz dzieci? Ciężko uwierzyć w te doniesienia, gdy czyta się biografię księcia. Okazuje się bowiem, że Harry, gdy w 2015 roku przyszła na świat Charlotte, udzielił wywiadu Sky News, gdzie powiedział, że sam chciałby założyć rodzinę.

- Chyba wszyscy tak mają. Przychodzi czas kiedy myślisz: Teraz jest odpowiednia chwila, albo: Kiedy indziej - różnie może być. Ale moim zdaniem nic na siłę. Oczywiście chciałbym mieć już dzieci, ale to stopniowy proces. Byłoby wspaniale mieć osob siebie kogoś, kto stawiłby te,u czoła wraz ze mną, ale wszystko po kolei, co będzie to będzie - powiedział książę Harry.

To jednak nie wszystko! Co jeszcze o swoich marzeniach powiedział Harry?