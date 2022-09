Książę Harry, Meghan Markle, książę William i księżna Kate na procesji z trumną Elżbiety II [ZDJĘCIA]

Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II dobiegł końca, a Meghan Markle i książę Harry wrócili już do Kalifornii. Ze względu na doniesienia o pogłębiającym się konflikcie między parą a Pałacem Buckingham ich pojawienie się na uroczystościach w Londynie wywołało wiele emocji. Choć przez większość czasu Sussexowie pozostawali w cieniu i nie zajęli zaszczytnego miejsca na słynnym balkonie obok pozostałych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, to małżeństwo błyszczało w trakcie nabożeństwa dziękczynnego. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii ich najmłodsza córka obchodziła swoje pierwsze urodziny. Rodzice postanowili wyprawić jej dyskretne przyjęcie, na które zaprosili dzieci innych książęcych par. Zabrakło jednak księżnej Kate i księcia Williama. Co wiemy o tej małej imprezie? Pierwsze urodziny córki Meghan Markle i księcia Harry'ego Meghan Markle i książę Harry pojawili się na Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II , wywołując niemałe zamieszanie. Choć początkowo para unikała fotoreporterów, podczas piątkowego nabożeństwa w katedrze św. Pawła w Londynie Sussexowie zadali szyku . To jednak księżna Kate skradła show w kreacji za 16 tysięcy złotych od ulubionej projektantki . Małżeństwo, które przyleciało do Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych, trzymało też swoje dzieci z dala od mediów. Warto przypomnieć, że w sobotę, 4 czerwca najmłodsza córka Meghan, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor obchodziła pierwsze urodziny. Zobacz także: Rodzina księżnej Kate i księcia Willama niebawem się powiększy! Pippa Middleton jest w ciąży Jak donosi zagraniczna prasa, w sobotę, gdy odbywały się uroczyste koncerty, Meghan Markle i książę Harry zorganizowali skromne przyjęcie swojej córeczce. Urodzinowa impreza małej Lilibet podobno miała miejsce w posiadłości Frogmore House. W ogrodzie królewskiej posiadłości...