W tym tygodniu Meghan Markle została ochrzczona. Jest już członkiem kościoła Anglii. Ceremonia odbyła się we wtorek w pałacowej kaplicy królewskiej. W czasie obrządku użyto wody z rzeki Jordan. Meghan Markle do tej pory była protestantką. Przyszła żona księcia Harry'ego nie musiała przyjmować wiary swojego męża. Zrobiła to z własnej woli.