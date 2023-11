1 z 5

Książę George ma zaledwie 4 lata, ale doskonale wie, czego chce i co go interesuje. Okazuje się, że mimo młodego wieku ma już swoją wielką pasję, która niemal przybrała rozmiary obsesji! Szczegóły wyjawił książę William, który przyznał, że George mówi i myśli tylko o jednej rzeczy! To sprawia, że zupełnie niczym nie różni się od przeciętnego 4-latka. ;) Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

