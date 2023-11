1 z 5

Będzie nowa wersja Króla lwa

Będzie nowa wersja kultowego "Króla Lwa"! Hitowa bajka, która swoją premierę miała 1994 roku, znów będzie wzruszać do łez. W latach 90. był to jeden z ulubionych filmów animowanych dzieci i nie tylko. Produkcja osiągnęła ogromny sukces komercyjny. Została również doceniona w branży filmowej. "Król Lew" zdobył m.in. dwa Oscary za ścieżkę dźwiękową: za najlepszą muzykę oryginalną autorstwa Hansa Zimmera oraz za najlepszą piosenkę „Can You Feel the Love Tonight” Eltona Johna.

Informacja wzbudziła ogromne emocje! I nic dziwnego, "Król Lew" w 20 lat od daty swojej premiery, nadal jest niezwykle lubianą przez dzieci bajką. Niedawno książę William zdradził, że to ulubiony film animowany jego syna księcia George'a. Kiedy mały arystokrata i inne dzieci będą miały okazję obejrzeć nową wersję "Króla Lwa"? Sprawdźcie w fotogalerii! Znamy też obsadę filmu. Wśród nazwisk - jedno naprawdę gorące!

