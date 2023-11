1 z 5

Książę George wystąpi w programie telewizyjnym

Książę George będzie gwiazdą popularnego programu telewizyjnego. Zaskakującą informację z Wielkiej Brytanii podał tamtejszy portal hellomagazine.com. Według doniesień brytyjskiego serwisu, książę William zdradził, że jego 4-letni syn, książę George, miał zostać zaproszony do udziału w jubileuszowym wydaniu hitowego show dla dzieci. Co więcej, jest to ulubiony program małego następcy tronu!

