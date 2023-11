1 z 16

Święta coraz bliżej, a Mikołajki… tuż-tuż! Co kupić w prezencie? Podpowiadamy: oto nasze ulubione kosmetyczne zestawy prezentowe. Ty też się w nich zakochasz!

ZOBACZ: Praliny i śliwki - wcale nie jdo jedzenia! I to też może być pomysł na prezent…

To będą piękne święta!

Są zabawne, słodkie, pięknie opakowane, a wszystkie bez wyjątku szalenie praktyczne. No i nie znamy kobiety, która by się nie ucieszyła z eleganckiego zestawu do makijażu lub pielęgnacji! Najwięcej zestawów i gadżetów świątecznych oferuje perfumeria Sephora (i to w cenach już od kilkunastu złotych!), ale równie kuszące są limitowane edycje popularnych kosmetyków, np. świąteczne linie zapachowe w The Body Shop lub Yope. Zupełnie odebrało nam mowę, gdy zobaczyliśmy zestaw kosmetyków La Mer za ponad 2600 zł… To musiałby być naprawdę hojny Mikołaj ;)!

W naszej galerii zobacz kilkanaście najpiękniejszych podarunkowych zestawów świątecznych. Jest na co czekać!

ZOBACZ TEŻ: Święta według Diora