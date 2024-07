Nadszedł dzień, w którym mały książę George poszedł pierwszy raz do przedszkola. To musiał być też wielki dzień dla rodziców małego Jerzyka - Księżnej Kate i Williama oraz całej monarchii brytyjskiej. Przyszły król Anglii zrobił bowiem pierwszy krok ku edukacji. Ma zaledwie 2,5 roku, a już jest w przedszkolu. Książę wyglądał jak zawsze słodko. Niebieska kurteczka, niebieski plecak i chyba był zadowolony, że spędzi dzień poza domem. Gdzie posłali go rodzice? Do Montessori School Nursery w Norfolk.

Reklama

Zobacz: Już jutro skończy 2 lata! Jakie niespodzianki czekają na księcia George'a?

Zobaczcie księcia Jerzego idącego do przedszkola:

Prince George arrives for his first day at Westacre Montessori School nursery in Norfolk.

Posted by The British Monarchy on 6 stycznia 2016

Książę George w drodze do przedszkola:

Zobacz także

Prince George arrives for his first day at Westacre Montessori School nursery in Norfolk.

Posted by The British Monarchy on 6 stycznia 2016

Cała rodzinka w komplecie: Księżna Kate, książę William i księżniczka Charlotta:

A new family photo - Merry Christmas from The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte.The...

Posted by The British Monarchy on 18 grudnia 2015