Od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka minęło zaledwie kilka tygodni. Dokładnie miesiąc temu, 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach doszło do tragicznego wypadku z udziałem męża gwiazdy TVN. Producent filmowy wypadł z motorówki, a służby ratunkowe szukały go przez kilka kolejnych dni. Niestety, 22 sierpnia wiceszef MSWiA poinformował, że ratownicy odnaleźli ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Śmierć Piotra wstrząsnęła jego bliskimi. Ogromny dramat przeżywa m.in. jego ukochana żona, Agnieszka Woźniak-Starak. Gwiazda TVN w ostatnim wpisie na Instagramie przyznała, że w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Wśród osób, które wymieniła Agnieszka był Krzysztof Terej. Kim jest mężczyzna o którym wspominała gwiazda TVN?

Kilka tygodni po śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała w sieci zdjęcie magnolii i podziękowała wszystkim za wsparcie. Gwiazda TVN wymieniła m.in. Krzysztofa Tereja, który pomaga jej w ciężkim chwilach.

(...) Piotrka nie ma, ale zostawił mi mnóstwo miłości i najlepszych ludzi na świecie. Rodzinę, przyjaciół, którzy nawet przez chwilę nie dają mi poczuć, że jestem sama. Wasza troska, ten wspólny czas, niekończące się rozmowy, często do rana, są dla mnie bezcenne. Krzyś @tery333, powiedziałeś, że Piotrek nieprzypadkowo wybrał nas, on wiedział, że razem damy radę. Masz rację. Słyszę jak mówi „Szlumi, ogarniesz to” i wierzę, że się uda, bo dzięki Wam nadal stoję- napisała Agnieszka Woźniak-Starak.

Kim jest Krzysztof Terej? Krzysztof był przyjacielem i najbliższym współpracownikiem Piotra Woźniaka-Staraka. Terej współprodukował film "Bogowie" i był producentem "Sztuki Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

To właśnie Krzysztof Terej wygłosił poruszającą przemowę podczas mszy żałobnej w intencji Piotra Woźniaka-Staraka.

Drogi przyjacielu, byłeś dla mnie bratem i mentorem. Jestem mu wdzięczny za każdą wspólną minutę, godzinę i dzień. Za uśmiech, smutki, sukcesy i mało porażek. Pokazał, jak nie wątpić i że nie ma rzeczy niemożliwych. Przeżyliśmy wspólnie nasze śluby, narodziny moich dzieci, zaskakujący sukces filmu „Bogowie". Najważniejsza w życiu Piotrka była mama. Była dla niego gwiazdą najjaśniejszą. To jej zawdzięczał wrażliwość. Piotrek zawsze podkreślał, że jest tym, czym stworzyła go mama. Dla niej zrobiłby wszystko. To ona była dla niego wzorem pracowitości i dążenia do celu. Tatę kochał i szanował. Miał z kim się spierać i dyskutować o najważniejszych i fundamentalnych tematach w życiu. Jak Piotrek obrał cel, to nie było siły. Tak było, gdy prosił Agę o rękę na balu TVN-u- wspominał podczas mszy żałobnej.