Kim jest mama Piotra Woźniaka-Staraka?

W piątek 30 sierpnia rozpoczął się drugi dzień uroczystości pogrzebowych Piotra Woźniaka-Staraka. Tym razem zmarłego tragicznie producenta filmowego pożegnają jedynie jego najbliżsi. Do Fuledy, gdzie ma spocząć ciało Piotra Woźniaka-Staraka, zjechali jego rodzice, rodzeństwo oraz żona, Agnieszka Woźniak-Starak.

Wśród żałobników nie mogło zabraknąć ukochanej mamy Piotra Woźniaka-Staraka, Anny. Przyjaciel producenta filmowego opowiedział podczas pogrzebu o wyjątkowej więzi, jaka ich łączyła. Trudno przejść obojętnie obok tych słów...

Anna Woźniak-Starak jest cenioną restauratorką oraz kolekcjonerką dzieł sztuki. Od zawsze wspierała swojego syna w jego karierze. Była dumna, gdy Piotr Woźniak-Starak odbierał kolejne nagrody za swoje filmy, w tym między innymi za "Bogów" czy też za "Sztukę kochania". Z kolei on robił wszystko, aby ją uszczęśliwiać, ponieważ była dla niego najważniejszą kobietą w życiu. Tak przynajmniej twierdzi przyjaciel zmarłego producenta, Krzysztof Terej.

Najważniejsza w życiu Piotrka była mama. Była dla niego gwiazdą najjaśniejszą. To jej zawdzięczał wrażliwość. Piotrek zawsze podkreślał, że jest tym, czym stworzyła go mama. Dla niej zrobiłby wszystko. To ona była dla niego wzorem pracowitości i dążenia do celu. Tatę kochał i szanował. Miał z kim się spierać i dyskutować o najważniejszych i fundamentalnych tematach w życiu - zdradził Krzysztof Terej.