Krzysztof Skiba, 61-letni lider zespołu Big Cyc, ponownie złożył przysięgę małżeńską swojej młodszej o 26 lat żonie Karolinie. Ceremonia odbyła się w tropikalnej scenerii Malediwów, gdzie para spędza romantyczny miesiąc miodowy. Biały piasek, lazurowa woda i palmy stworzyły rajskie tło dla tej wyjątkowej chwili. Karolina pojawiła się w zwiewnej białej mini, a Skiba założył wzorzystą koszulę i krótkie spodenki. Para nie ukrywa swojej radości, dzieląc się relacjami z urlopu w mediach społecznościowych.

Tera Krzysztof Skiba poszedł o krok dalej i zaskoczył swoich obserwatorów nagraniem, na którym paraduje po hotelowym patio w kusym topie należącym do jego żony!

Krzysztof Skiba w kusej stylizacji rozbawił internautów

Para zakochanych nie szczędzi fanom widoków z urlopu. Malediwy, słynące z zapierających dech w piersiach krajobrazów, stały się idealnym tłem dla ich miesiąca miodowego. Krzysztof Skiba i Karolina publikują zdjęcia z plaży, zachody słońca i dokumentują wspólne chwil w mediach społecznościowych.

Najnowsze wideo zamieszczone na Instagramie Skiby zszokowało fanów. Artysta, znany z dystansu do siebie i poczucia humoru, pojawił się w kusej koszulce, która należy do jego żony. Stylizacja wywołała lawinę komentarzy w sieci. Skiba wystąpił przed kamerą w czapeczce, szortach i topie, który odsłania brzuch. To nietypowe nagranie wywołało niemałe kontrowersje, a teraz żona artysty go tłumaczy i pisze:

POV: Wyszłaś za mąż za faceta, który zamienia się z Tobą koszulkami, gdy czujeszsię wzdęta

Internauci komentują zachowanie Krzysztofa Skiby

Filmik szybko zyskał popularność w sieci, a komentarze pod postem nie pozostawiają wątpliwości, że fani są mocno podzieleni. Z jednek strony są pod wrażeniem dystansu, jaki muzyk ma do siebie, a z drugiej pojawia się sporo krytycznych słów pod adresem 61-latka.

Mega dystans do siebie, super!

Dobry mąż ❤️

Podoba mi się ten entuzjazm na twarzy Skiby

Skiba.. tego nie da sie odzobaczyć

