Święta Bożego Narodzenia zbliżają się naprawdę wielkimi krokami. Już wkrótce Polacy spotkają się ze swoimi rodzinami przy wigilijnym stole, a później będą wręczać sobie prezenty. Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl już ujawniła, co szykuje dla swojego męża. Okazuje się, że zdecydowała się na naprawdę wyjątkowy i drogi prezent.

Maja Rutkowski kupuje mieszkanie dla swojego męża

Maja i Krzysztof Rutkowscy już od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. Para w 2019 roku po raz pierwszy powiedziała sobie "tak', a a 2024 roku Maja i Krzysztof Rutkowscy odnowili przysięgę małżeńską. Zakochani chętnie pokazują w sieci, jak wygląda ich codzienność. Niedawno Krzysztof Rutkowski pokazał, jak rozpieszcza ukochaną, a teraz okazuje się, że Maja również nie oszczędza na prezentach dla męża.

Maja Rutkowski w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, co w tym roku kupuje Krzysztofowi Rutkowskiemu pod choinkę. Okazuje się, że zdecydowała się na naprawdę kosztowny "upominek". Co takiego wymyśliła? Maja kupuje mężowi nieruchomość w Tajlandii!

No i znowu się wygadałam śmiała się Maja Rutkowski.

Czy to oznacza, że będą tam spędzać więcej czasu niż z Polsce?

Nie no nie uciekniemy na pewno. Na ferie wylecę, muszę właśnie lecieć podpisać umowę. Będzie pięknie! Nie chcę pokazywać, ale mam takie ujęcia, jak to pięknie wszystko wygląda

Maja już zapowiedziała, że wkrótce pokaże nieruchomość na swoim profilu na Instagramie. A co jeszcze powiedziała przed naszą kamerą? Zobaczcie nasz materiał wideo.

Zobacz także: Maja Rutkowski we łzach! Przejmujące wspomnienie ciąży w wieku 17 lat