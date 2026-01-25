Krzysztof i Maja Rutkowscy są małżeństwem od 2019 roku. Doczekali się wspólnego dziecka - Krzysztofa Juniora, którego chętnie zabierają na imprezy branżowe. O życiu Mai i Krzysztofa mówi się nie od dziś. Oni sami dumnie prezentują w mediach społecznościowych swoją pełną luksusu i ekstrawagancji codzienność. Nie jest tajemnicą, że mają za sobą trudne chwile, które tylko umocniły ich związek. W rozmowie z naszą reporterką żona najsłynniejszego polskiego detektywa zdradziła, jak znosi rozłąki z mężem.

Maja Rutkowski wprost o życiu po śmierci męża

Maja Rutkowski bez ogródek przyznała, że w przeciwieństwie do Krzysztofa, naprawdę dobrze znosi rozłąkę.

Z każdym rokiem jestem trochę z tego zadowolona, że widzę bardziej Krzysztofowi brakuje mnie, bo on mówi, że ja jestem takim fundamentem

Jednocześnie przyznała, że bagaż doświadczeń pozwolił jej inaczej postrzegać samodzielne życie. Strata wielu bliskich osób nauczyła ją, jak radzić sobie z żałobą, by wrócić do codzienności.

Ja troszeczkę tak psychicznie, po takich przejściach - po śmierci teściów, po śmierci mojego taty, uczę się żyć, W głowie sobie układam, że będę musiała funkcjonować, jeśli jego (Krzysztofa - przyp. red.) zabraknie, jeśli moich innych, najbliższych. Ja myślę, że dobre jest tak dla związku, my dużo rozmawiamy, że potrafimy cieszyć się swoim życiem, kiedy nie ma nas obok, radzimy sobie z tymi obowiązkami, to jest piękne

Maja Rutkowski zdradziła także, czy po odejściu Krzysztofa zwiąże się z innym mężczyzną. Obejrzyj wideo i sprawdź, co powiedziała.

Krzysztof Rutkowski z żoną, fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Maciej ze "ŚOPW" o rozstaniu z Karoliną. "Po co mamy się tak ze sobą męczyć?"