Krzysztof Jackowski już wie, kto zostanie prezydentem Polski!? Wielkie zaskoczenie

Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce, a jego przepowiednie wielokrotnie się sprawdzały, dlatego jego słowa cieszą się tak dużą popularnością. Obecnie Krzysztof Jackowski swoimi przemyśleniami dzieli się za pośrednictwem kanału na YouTubie, który sam prowadzi. Teraz słynny jasnowidz poruszył temat wyborów prezydenckich. Wie, kto zwycięży?

Krzysztof Jackowski zdecydował się nawiązać w rozmowie z „Super Expressem” do obecnej sytuacji politycznej w kraju i poruszył temat wyborów prezydenckich. Jasnowidz przewidział spory, jakie miały miejsce przed wyborami 10 maja:

Krzysztof Jackowski nie pozostawia złudzeń, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i uważa, że wygra Andrzej Duda. Patrząc na sondaże nikt nie powinien być zaskoczony. A kto zajmie drugie miejsce?

I teraz jeśli KO jest wrogiem PiS-u to mogli utrzymać panią Kidawę-Błońską i mimo wszystko postawić na Hołownię. Ale nie, postawili na pana Trzaskowskiego. I teraz uwaga! Ci co są zdeklarowani na pana Dudę, na pewno na pana Trzaskowskiego nie zagłosują. Czyli postawienie Trzaskowskiego nie odbiera głosów panu Dudzie, ale odbiera głosy Hołowni, panu Kamyszowi, itd. Powiem tak, jeśli dojdzie do tych wyborów, to wygra pan Duda. Drugi będzie Trzaskowski, ale z dość odległym wynikiem do pana Dudy” - informuje "Super Express", cytując słowa Krzysztofa Jackowskiego.