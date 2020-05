Niepokojące słowa Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz przyznaje, że sam się boi! "To się zaczęło!"

Krzysztof Jackowski nie ma wątpliwości, że rok 2020 będzie trudny dla nas wszystkich! Jasnowidz przyznaje, że sam boi się tego, co już nadeszło i tego co jeszcze nastąpi. Przed czym chce nas wszystkich ostrzec Krzysztof Jackowski? Dlaczego mówi o końcu i strachu?

Zobaczcie!

Niewątpliwie rok 2020 nie zaczął się dobrze. Cały świat od kilku miesięcy boryka się z pandemią koronawirusa. Zamkniętych jest wiele przedsiębiorstw, ludzie tracą prace i środki do życia. Na świecie na groźnego wirusa zachorowało już ponad 4 mln osób, w tym prawie 280 tys. zmarło. W dalszym ciągu ciężko poradzić sobie z epidemią. Co zatem czeka nas dalej? Krzysztof Jackowski obawia się najgorszego.

Jak podaje "Super Express", Krzysztof Jackowski jeszcze na długo przed wybuchem epidemii stwierdził, że "ludzie będą bali się oddychać". Teraz jasnowidz ostrzega, że rok 2020 przyniesie coś, co nie będzie dobre dla nas wszystkich!

Ostrzegałem przed tym. Mówiłem, że rok 2020 obedrze nas ze złudzeń i będzie to pierwszy rok czegoś, co nie będzie dobre dla nas wszystkich. Obecnie znajdujemy się już w takiej sytuacji. Mamy początek protestu przedsiębiorców w Warszawie. Myślę, że coraz bardziej obecna sytuacja będzie nas niepokoiła. Zaczęło się to przed czym już ostrzegałem. Sytuacja jest bardzo poważna! Sytuacja gospodarcza - cytuje słowa jasnowidza "Super Express".

W dalszej części wypowiedzi Krzysztof Jackowski zaznaczył, że niestety jest jeszcze coś znacznie gorszego od niepewnej sytuacji gospodarczej.

Jest jeszcze coś gorszego od sytuacji gospodarczej. Mianowicie to, że jesteśmy kompletnie zdezorientowani, co tak naprawdę się dzieje. I to jest straszne i tutaj jest we mnie duży lęk. To się zaczęło! Większość z nas na razie jeszcze wierzy, że to, co się zaczęło, to pandemia. Ale chyba już coraz mniej tak myśli… I chyba słusznie - cytuje słowa Krzysztofa Jackowskiego "Super Express".