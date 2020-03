Krzysztof Jackowski o pandemii koronawirusa w Polsce

100 potwierdzonych przypadków koronawirusa, 3 osoby zmarły, tysiące osób poddawane są kwarantannie - tak wygląda sytuacja w Polsce. W związku z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją, jasnowidz Krzysztof Jackowski postanowił zabrać głos już drugi raz ws. pandemii koronawirusa. Co tym razem powiedział?

Jasnowidz Jackowski postanowił zaapelować do ludzi, aby trochę ich uspokoić:

Nie umniejszam niczego tej sytuacji - powiedział w nagraniu Jackowski. - Szanuję przekaz medialny. Media mówią nam, jak się nie zarazić. Poczytajmy też wypowiedzi lekarzy, profesorów o tym jak działają wirusy. Poczytajmy statystyki medyczne. I porównajmy to do obecnej sytuacji. To dalej będziemy widzieli w tym problem, ale zrozumiemy, że takich wirusów było mnóstwo i będzie mnóstwo. Zrozumiemy, że jesteśmy narażeni i możemy się zarazić - skwitował Jackowski.