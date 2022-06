Izabela Janachowska z mężem świętuje 10. rocznicę w raju! Para pławi się w luksusie

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński mają powody do świętowania. Właśnie podzielili się nowiną, publikując serię wspólnych zdjęć. Te kadry zachwyciły fanów gwiazdy Polsatu i jej ukochanego męża: Kochani jesteśmy bardzo szczęśliwi i chcielibyśmy... - zaczęła Izabela Janachowska Fani od razu ruszyli z gratulacjami: Gratulacje👏Miło się na Was patrzy. Pasujecie do siebie i dużo zdrowia i szczęścia w dalszym wspólnym życiu❤️ Zobaczcie, co tak uszczęśliwiło małżonków i z jakiego powodu otrzymują gratulacje od internautów. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński nie ukrywają radości Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wzięli ślub w 2014 roku. Pięć lat później na świecie pojawił się ich pierwszy synek Christoper. Maluch ma już 3 latka i podbija serca internautów za każdym razem, jak Izabela Janachowska publikuje w sieci rodzinne zdjęcia. Związek najsłynniejszej polskiej wedding plannerki i jej męża milionera od początku budził spore emocje. Wielu nie wierzyło w tę miłość i wypominało parze 27 lat różnicy wieku. W tym roku wciąż zakochani w sobie Izabela i Krzysztof będą świętować 10. rocznicę związku. Sama jestem zszokowana, że to już tyle lat. Z jednej strony ten czas minął nam bardzo szybko, z drugiej mam wrażenie, że jestem z Krzysztofem praktycznie całe moje dorosłe życie. Tyle razem przeszliśmy (...) Teraz wspólnie doświadczamy rodzicielstwa, co nam dostarcza wiele radości i emocji. Dziewięć lat za nami, a ja jestem ciekawa, co się dalej wydarzy. Od początku się rozumieliśmy, łączyło nas podobne poczucie humoru. Ludzie, którzy bliżej nas poznają, mówią, że wciąż jest między nami chemia. Oprócz tego, że się kochamy, to się lubimy. I myślę, że...