Krzysztof Ibisz już po ślubie! Prezenter Polsatu pokazał zdjęcia z żoną, gwiazdą "Top Model"! 

Ten związek udawało się trzymać w sekrecie Krzysztofowi Ibiszowi przez blisko rok. Ale niedawno prezenter Polsatu przyznał, że jest zaręczony . Media szybko opisały jego ukochaną jako niezrealizowaną modelkę. A jaka jest prawda? Joanna Kudzbalska jest lekarką, która pracuje w jednym z warszawskich szpitali i tzw. nocnej pomocy lekarskiej. Przed laty brała udział w drugiej edycji „ Top Model ”, w której zajęła czwarte miejsce. Po programie posypały się oferty od agencji modelek. Joanna studiowała już wtedy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale wzięła rok urlopu dziekańskiego, by spróbować sił w modelingu. Pracowała i podróżowała po całym świecie, a jednocześnie kończyła medycynę. Młoda lekarka ciągle się dokształca i nawet w czasie pandemii zdobyła dyplom międzynarodowej uczelni International Board of Lifestyle Medicine. To bardzo ambitna dziewczyna. Interesuje ją medycyna stylu życia, która w Polsce dopiero się rozwija. Chodzi o holistyczne podejście do pacjenta, czyli leczenie również za pomocą diety, sportu, relaksu. – opowiada znajomy Ibisza. Czy Krzysztof Ibisz weźmie ślub? Krzysztof Ibisz jest szczęśliwy, bo ma o kogo dbać. Kiedy Aśka odsypia nocne dyżury, on chodzi na paluszkach i przygotowuje kolację. Cieszy się, że jego ukochana jest już zaszczepiona przeciw koronawirusowi, bo jest o nią spokojniejszy – zdradza znajomy pary. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ślub tej pary zbliża się wielkimi krokami. Oni mają już nawet ustaloną datę. Ceremonia odbędzie się jeszcze w tym roku! Zobacz: Krzysztof i Anna Ibiszowie wrócą do siebie?! Prezenter wyjawił, co ich łączy. Narzeczona Krzytofa Ibisza pracowała jako modelka na całym świecie. ...